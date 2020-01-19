شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يبحث البرامج الإغاثية مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى حيال الاستجابة الدولية للوضع الإنساني في جمهورية السودان المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين و مستجدات البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في اليمن ومختلف دول العالم وسبل تعزيزها، والتطرق لمؤتمر المانحين الدولي القادم الخاص بالسودان وآليات التعاون حول مؤتمر الرياض الدولي الإنساني المقرر عقده في الرياض مطلع مارس المقبل.

وثمن مارك لوكوك الدور الإنساني البارز الذي تضطلع به المملكة ومدها يد العون للمحتاجين في دول العالم كافة.