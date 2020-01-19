وزير التعليم لـ الطلاب والمعلمين: متفائل بجهودكم لتحقيق طموح قيادتكم

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ كلمة للطلاب والمعلمين والمعلمات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

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وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين، ومنسوبي التعليم.. اليوم بداية الفصل الثاني نؤكد فيه على الانضباط المدرسي؛ لتحقيق نواتج تعلم أفضل.

وأضاف “متفائل بجهودكم لتحقيق طموح قيادتكم، ورؤية وطنكم، والمضيّ نحو مستقبل أحلامكم بثقة ونجاح”.

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