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غداً.. نورة الحميّد تعرض تصميماتها للأزياء في باريس
متابعات الخليج 365 - الرياض
يشهد متحف اللوفر في باريس مساء غدٍ (الاثنين) في أسبوع الموضة الربيعية والصيفية 2020 عرضاً للأزياء النسائية هوت كوتور من ابتكارات مصممة الأزياء السعودية نورة الحميّد.
ومن المقرر أن تشارك 30 عارضة أزياء على مدى ساعتين في عرض أزياء المصممة الربيعية والصيفية لعام 2020. ويحضر الحفل العديد من المهتمين بالأزياء من مختلف دول العالم.
تقول نورة الحميّد: ” الزي يعكس هوية المجتمع، وثقافة من يرتديه”، مضيفة أن “المسألة ليست رداء جميلا بل انعكاس لطريقة التفكير والرقي”، وتزيد أنها حرصت على أن تستمد تصميماتها من الذوق الملكي.
وتضيف مصممة الأزياء السعودية أن أمسية الغد تشكل منعطفاً نوعياً في حياتها المهنية، مشيرة إلى أنها تعتزم تنظيم عروضها في مختلف عواصم الموضة العالمية خلال الفترات المقبلة.
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