شكرا لقرائتكم في ذكرى رحيله.. عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-19 في ذكرى رحيله.. عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية يظل الذهبي الذي يستوطن الذاكرة متابعات الخليج 365 - الرياض نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو يستذكر فيه إنجازات الأمير عبد الرحمن بن سعود واصفاً إياه بـ رمز الرياضة السعودية. Advertisements وقال العساكر في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها “أستذكر الأمير عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية كان حضوره شُعلة انتصارات وحديثه يرجح موازين الحماسة صنع روحاً للمنافسات وفريقاً كبيراً”. وأضاف ” وإن مرت 16 عاماً على رحيله يرحمه الله يظل الذهبي الذي يستوطن الذاكرة”. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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