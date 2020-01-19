وقف التسجيل برياض الأطفال في نظام نور

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن نظام نور، أنه من المقرر وقف التسجيل برياض الأطفال لإجراء التعديلات المرتبطة بالفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد.

وأوضح نظام نور، في بيان اليوم عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم إيقاف التسجيل في رياض الأطفال لمدة أسبوعين، بدءًا من اليوم لأحد؛ وذلك لإجراء تعديلات مرتبطة بالفصل الدراسي الثاني.

يشار إلى أن نظام نور يتيح التسجيل إلكترونيًّا لمرحلة الطفولة بالروضات الحكومية والأهلية، وتشمل مرحلة التسجيل في الطفولة المبكرة والصفوف الأولية للمستوى الثاني والثالث، وفق آلية التسجيل في نظام نور عبر حساب ولي الأمر.

ماذا تعرف عن نظام نور

يتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

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خدمات نظام نور

يتيح نظام نور خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

ويمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

حلقة وصل تعليمية

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

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