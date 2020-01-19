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توقعات المسند: طقس شديد البرودة نهاية الأسبوع
نصح بإلغاء طلعات البر
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، بتجنب الخروج للبر خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي، بسبب تدني درجات الحرارة لمستويات قياسية.
وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في ظل ظروف جوية قارسة البرودة أهيب بإلغاء طلعات البر (الكشتات) خاصة للعوائل في إجازة نهاية الأسبوع الحالي؛ وذلك في المناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية .. هذا والله أعلم”.
وأضاف عبدالله المسند “متوقع أن ينخفض خط الثلج الدائم لمستويات قياسية، إذ من المتوقع أن يبلغ ارتفاعه في شمال السعودية 200م فقط، وعادة في ظل الظروف العادية لفصل الشتاء يكون ارتفاعه 3000م ± 500م .. هذا والله أعلم”.
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