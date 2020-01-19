السعودية تشارك في المعرض السادس لآثار دول مجلس التعاون الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

شاركت السعودية ممثلة في قطاع التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المعرض الدوري المشترك السادس لآثار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت، والذي افتتح الأربعاء الماضي في متحف الكويت الوطني، بإشراف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاشتراك مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت الشقيقة، ويستمر حتى الـ15 من فبراير المقبل.

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وفي جناح السعودية عرضت 55 قطعة أثرية تغطي فترات زمنية مختلفة، هي: العصور الحجرية والعصر البرونزي وفترة الألف الأول قبل الميلاد وفترة ما قبل الإسلام والعصر الإسلامي.

كما عرضت مجموعة من الأفلام الوثائقية عن التراث الحضاري للسعودية، وعدد آخر من مطبوعات وإصدارات قطاع الآثار والمتاحف عن مجالات التراث الحضاري المختلفة، إضافة إلى مجموعة من الصور والمعلومات التاريخية عن العمق الحضاري للسعودية.

وسبق للسعودية استضافة المعرض الدوري المشترك لآثار دول مجلس التعاون في نسخته الثانية بالمتحف الوطني بالرياض، خلال الفترة من 27 محرم 1430هـ الموافق 24 يناير 2009، حتى 3 ربيع الأول 1430هـ الموافق 28 فبراير 2009.