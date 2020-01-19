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أمير منطقة حائل يوجه الجهات المعنية بالاستعدادات لإطلاق رالي حائل الدولي 2020 في نسخته الـ 15

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ حائل

وجه أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي، الجهات المعنية بالاستعدادات لإطلاق رالي حائل نيسان الدولي 2020 في نسخته الـ 15، خلال الفترة من 9 - 14 جمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 3 - 8 فبراير 2020.

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وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي 2020 عبدالعزيز بن عبدالله السيف، أن الاستعدادات لهذا الحدث اكتملت من قبل اللجان الفرعية بدعم ومتابعة مباشرة من أمير المنطقة ونائبه، مشيرا إلى أن الرالي الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وبتنظيم فني على السباق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سيكون على مسار صحراوي بمسافة إجمالية تقدر بـ 1700 كلم، موزعة على أربع مراحل، خاصة مع تنوع مختلف التضاريس في صحراء المنطقة التي تحمل القيمة النسبية المميزة والمناسبة لاتساع إقامة مثل هذا الحدث النوعي.

وكشف رئيس اللجنة التنفيذية عن إضافة مرحلة جديدة للمتسابقين، نظرا إلى زيادة عدد المشاركين في هذه النسخة، حيث يتزامن الرالي مع فعاليات موسم حائل هذا العام، راجيا أن تستمر نجاحات الرالي عاما بعد عام.

وقد اطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة، على استعدادات اللجنة التنفيذية للرالي، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة في 6 يناير الماضي في صالة الاجتماعات الرئيسة بديوان الإمارة.