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عدن - ياسمين التهامي - فاجأت السلطات المصرية بقيادة عبدالفتاح السيسي، المنطقة العربية بافتتاح قاعدة عسكرية جديدة على أراضيها، بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي.

وافتتح "السيسي" الأربعاء القاعدة العسكرية "برنيس" التي تقع في منطقة "رأس بناس" في محافظة البحر الأحمر جنوب شرق مصر بالقرب من الحدود السودانية.

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بحضور“ بن سلمان“ و“بن زايد“.. “السيسي“ يفاجئ تركيا بإجراءات عسكرية غير مسبوقة



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وبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة تعد الأكبر في تاريخ الجيش المصري أطلق عليها مناورة قادر 2020، وشاركت فيها حاملة المروحيات "ميسترال" والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية في القوات الجوية.

وشهد الافتتاح عروضًا جوية خلال افتتاح القاعدة وسط حضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب إضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية.

هذا، وأكد إعلاميون وسياسيون مصريون، أن القاعدة العسكرية والمناورات رسالة عسكرية مصرية إلى تركيا، في ظل التهديدات العسكرية بين البلدين بسبب الصراع في ليبيا.

وتقع القاعدة "برنيس" على بعد 200 كيلومتر جنوب مدينة مرسى علم بالقرب من منطقتي حلايب وشلاتين على الحدود السودانية.

وتعد قاعدتا "برنيس" و"محمد نجيب"، نقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية لمواجهة كافة التحديات المحيطة بالحدود المصرية.