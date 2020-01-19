شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد سعودي على هجوم مأرب الذي راح ضحيته 100شهيد و100جريح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه أمير سعودي دعوة عاجلة إلى جميع المكونات الشعبية، وذلك في تعليقه على هجوم صاروخي على معسكر تدريبي في مأرب، يعتقد أن الحوثيين هم من نفذه.



وقال الأمير سطام بن خالد ال سعود، في تغريدة رصدها "أحداث نت"، بأن الهجوم "يجب أن يكون سبباً لوحدة جميع مكونات الشعب اليمني الحبيب لمواجهة عصابات الحوثي التي لا تفرق بينهم".

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أول رد سعودي على هجوم مأرب الذي راح ضحيته 100شهيد و100جريح



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وترحم الأمير على شهداء الجيش اليمني الذي وصفهم بالأبطال وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



الجدير بالذكر أن الهجوم خلف قرابة 100شهيد و100جريح من منتسبي معسكر تابع لألوية الحماية الرئاسية الذي يقوده مهران القباطي، العدو اللدود للإمارات، ومليشياتها الانقلابية.

وسبق وأن شن الطيران الإماراتي هجومات صاروخية وغارات جوية على معسكرات للشرعية، وبالأخص معسكرات الحماية الرئاسية التي خاضت معارك شرسة مع مليشيات الإمارات وأحزمتها في الجنوب.



من جهته كشف الإعلامي الحربي السعودي سليمان الدوسري، عن سبب لجوء مليشيا الحوثي لهذه العملية الاجرامية.



وقال الدوسري في تغريدة على "تويتر" رصدها "أحداث نت" بأن الهجوم وقع بين المغرب و العشاء بعد عمليه نوعية نفذها الجيش اليمني بإسناد من القوات السعودية في ‎نهم.



وأضاف: "حيث سببت خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين".



وعن وجود جرحى من الجيش السعودي قال الدوسري: "أما من يسألني عن حال أبطالنا هناك أبشركم أنهم بصحة وعافية والمعنويات عالية".