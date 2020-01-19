مهرجان الإبل.. تغريم “ابن دغثير” مليون ريال وحرمان “ابن حجنة” من المشاركة عامين

قررت ‏اللجنة القانونية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها إهلال بن دغيثر الشيباني العتيبي بالنسخة الرابعة من المهرجان؛ بناء على ما تم رصده وتداوله بشأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم تغريمه مليون ريال، وحرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى يتم دفع المبلغ المالي المقرر.

وقررت اللجنة أيضًا ولذات السبب سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها مترك بن نايف بن تركي بن حجنة وحرمانه من المشاركة المستقبلية لمدة عامين بكل المهرجانات التي ينظمها نادي الإبل.