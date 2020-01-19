قررت اللجنة القانونية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها إهلال بن دغيثر الشيباني العتيبي بالنسخة الرابعة من المهرجان؛ بناء على ما تم رصده وتداوله بشأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم تغريمه مليون ريال، وحرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى يتم دفع المبلغ المالي المقرر.
وقررت اللجنة أيضًا ولذات السبب سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها مترك بن نايف بن تركي بن حجنة وحرمانه من المشاركة المستقبلية لمدة عامين بكل المهرجانات التي ينظمها نادي الإبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الإبل.. تغريم “ابن دغثير” مليون ريال وحرمان “ابن حجنة” من المشاركة عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.