نشر تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه قصيدة أعرب خلالها عن سعادته بحب الناس له، تزامنا مع الإعلان عن إجراؤه عملية جراحية دقيقة.

وقال “آل الشيخ”، في حسابه على “تويتر”، إن حب الناس هو أكبر غنيمة، وجاء في أبيات القصيدة: أنا بحب الناس .. في صحة وخير

وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمه اللي لهم عندي .. مودة وتقدير

وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمه أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير

واعتز بأصحاب النوايا .. السليمه وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير

من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه

يذكر أن الفنان ماجد المهندس، قد كشف آخر التطورات الصحية لآل الشيخ، مشيرا إلى أنه سيجري عملية جراحية في أوروبا.

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينشر قصيدة أثناء تواجده بأوروبا لإجراء جراحة دقيقة.. وهكذا وصف حب الناس له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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