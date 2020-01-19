شاهد: حارس الأمن الذي ظهر يبكي بعد سرقة دراجته في جدة يحصل على هدية سيارة جديدة

نشر المواطن الذي ظهر يبكي في فيديو بعد سرقة دراجته بجدة، صوراً جديدة داخل سيارته التي أهداها له أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة كجزء من التبرعات والمساعدات المادية التي انهالت عليه. والتقط المواطن الذي يدعى العم ناصر، صوراً داخل السيارة الجديدة، وبجانب أحمد البارقي الذي كان واحداً من أبرز الذين تعهدوا بمساعدته، قبل أن يشتري له السيارة بالفعل كما وعد، فيما تلقى حارس الأمن السعودي عروضاً من خارج السعودية.

وعبر حسابه في تويتر، نشر العم ناصر، نص محادثة عبر تطبيق واتساب مع سيدة إماراتية تدعى ”أم سيف“ وقد عرضت مساعدته مادياً عبر تحويل مبلغ مالي له، لكنه رفض ذلك، وقال ”أنا أكرموني الناس، وجزاك الله خير“. وكان العم ناصر، قد أثار موجة تعاطف واسعة معه مساء الخميس الماضي عندما ظهر باكياً في مقطع فيديو نشره عبر تويتر، بعد أن سُرقت دراجته بينما كان في أحد مساجد مدينة جدة، حيث يعمل حارساً للأمن في إحدى الشركات.