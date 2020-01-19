“التعليم”: تدريس “الصينية” مع بداية الفصل الثاني

أكدت المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن الوزارة ستبدأ مع بداية الفصل الثاني تدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب ابتسام الشهري على «تويتر».4

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