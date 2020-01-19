حقيقة رفع الحظر عن الأغنام الرومانية ووصول أول إرسالية إلى المملكة

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنباء بشأن وصول أول إرسالية من الأغنام الرومانية إلى المملكة ، بعد رفع الحظر عنها. وتم تداول الخبر خلال الساعات الماضية عبر الوسائل المختلفة على أنه تصريح جديد لكن لم يثبت صحة هذا الخبر.

ومع التدقيق حول الموضوع تبين أن هذه الشائعة مستندة إلى تغريدة قديمة لوزارة البيئة والزراعة والمياه بتاريخ 16/ 2/ 1439هـ، على أن يتم وصول أول دفعة يوم 30/ 12/ 2018م .