“هواوي” تستعد لطرح هاتف قابل للطي بسعر “مغر”

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تستعد شركة “هواوي” الصينية، للإعلان عن ثاني هاتف قابل للطي، علما أن جهازها الأول من هذه الفئة لم يتم طرحه خارج البلد الآسيوي.

وبحسب تقارير تقنية، فإن شركة “هواوي” ستكشف عن هاتف “ميت إكس إس”، خلال معرض برشلونة العالمي للهواتف 2020.

والمعلومة الوحيدة التي تأكدت حتى الآن هي أن هاتف “ميت إكس إس”، سيحتوي على معالج من نوع “كيرين 990″، يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

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ورجحت الشائعات أن يكون الهاتف المرتقب، أرخص من الجهاز السابق “ميت إكس”، كما أن التصميم قد يشهد تغييرا، فيما ستكون الشاشة أكثر صلابة، حسبما ذكر موقع “أندرويد أوثوريتي” المتخصص بالأخبار التقنية.

أما بالنسبة لحجم الجهاز، فسيكون “ميت إكس إس” أصغر من سابقه “ميت إكس”.

وكشف خبراء تقنيون أن “هواوي” تعكف أيضا على تطوير ثالث هاتف قابل للطي، ومن المرتقب أن يجري الإعلان عنه خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضحى مرجحا أن تتحول 2020 إلى سنة الهواتف القابلة للطي..، بعدما دخلت “هواوي” السباق بجهازين، فيما تستعد “سامسونغ” للإعلان عن هاتفها “غالاكسي زد فليب” القابل للثني.

