جوجل تتعاون مع Steam لدعم ألعاب الفيديو على كروم بوك

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لا تعتبر حواسب كروم بوك ولا نظام التشغيل كروم هو أفضل وجهة لألعاب الفيديو، لكن جوجل تريد تغيير هذه الفكرة، على الأقل بالتعاون مع منصة Steam حيث تعمل مع شركة Valve على دعمها بدون تحديد إطار زمني متوقع.

هذا يعني، يوماً ما ستتمكن من لعب ألعاب منصة Steam على حاسب كروم بوك، ويأتي هذا ضمن توجه جوجل لتوسيع نطاق عمل نظام تشغيلها كروم ليصبح يخدم شرائح أوسع من المستخدمين.

رأينا مؤخراً كيف أنه أصبح يدعم تطبيقات أندرويد بشكل مستقل. والآن مع ألعاب الفيديو نرى أن كروم بوك يقترب شيئاً فشيئاً من امبراطورية ويندوز.

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المشكلة الأبرز أن معظم حواسب كروم بوك بمواصفات منخفضة وهي مصممة لتصفح الويب بشكل خاص وأغلبها لا يتضمن بطاقة رسوميات منفصلة. لذا عندما يأتي دعم ألعاب الفيديو فإن الشركات المصنعة ستكون مضطرة لإطلاق حواسب كروم بوك مخصصة للألعاب..، أو على الأقل رفع مواصفات أجهزتها.

مع أن منصة Steam لديها مكتبة من الألعاب التي لا تتطلب مواصفات عالية للاستمتاع بها، لكن معظم اللاعبين سيهتمون بالألعاب ذات الرسوميات العالية. وتعد جوجل أن المزيد من حواسب كروم بوك القوية ستتاح لاحقاً في الأسواق وخاصة التي تعمل بمعالجات AMD.

توجه جوجل لدعم ألعاب الفيديو على كروم بوك يتعارض مع فكرة منصة Stadia التي توفر قوة المعالجة السحابية ولا تحتاج لمواصفات قوية للأجهزة بل فقط انترنت سريع ومستقر.

لكن بالطبع مازالت منصة جوجل متواضعة من حيث الألعاب التي توفرها مقارنة مع منصات عريقة مثل Steam.

