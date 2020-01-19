آيسر تطرح ثلاث شاشات Predator جديدة للعب وجهاز عرض B250i بتقنية LED

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أعلنت شركة آيسر عن طرحها ثلاث شاشات جديدة للألعاب ضمن علامتها التجارية بريداتور “Predator”، تتمثل في شاشة Predator X32 بقياس 32 بوصة، Predator X38 بقياس 37,5 بوصة، و Predator CG552K بقياس 55 بوصة. وذلك بالتزامن مع طرحها جهاز العرض “بروجيكتور” المحمول B250i بتقنية LED وخاصة صوت الأستديو.

شاشة اللعب Predator X32 مع تقنية NVIDIA G-SYNC Ultimate Predator X32

تأتي شاشة اللعب Predator X32 من آيسر بقياس 32 بوصة مع تقنية NVIDIA G-SYNC ULTIMATE والتي توفر وضوحًا وسلاسة في العرض من أعلى مستوى بفضل معالجات إنفيديا التي تمنحها ترددًا يصل 144 هرتز. وتم تجهيز الشاشة بخاصية DisplayHDR 1400 المعتمدة من منظمة VESA لمعايير الشاشات لتوفير صورًا أكثر حيوية بفضل احتوائها على 1152 نقطة تعتيم ذاتية بتقنية mini LED ودقة فائقة (3840 × 2160) بسطوع يصل 1440 نيت.

تعمل الشاشة بتقنية ألوان 10-bit ودقة ألوان Delta E

شاشة اللعب Predator X38 المنحنية Predator X38

تأتي شاشة Predator X38 بقياس 37,5 بوصة،بدقة UWQHD+ (3840 × 1600) ومعدل انحناء 2300R الذي يعزز الرؤية من كل جوانب الشاشة، إضافة إلى معالج NVIDIA G-SYNC والذي يعزز تجربة اللعب. كما تضيف خاصية DisplayHDR 400 المعتمدة من منظمة VESA لمعايير الشاشات لتقديم مستوى أفضل من السطوع والتباين والطيف اللوني. وبفضل دقة الألوان Delta E

توفر شاشة Predator X38 معدل تحديث يصل إلى 175 هرتز (عبر زيادة سرعة المعالج) ووقت استجابة لا يتجاوز 1 مللي ثانية في وضع زيادة السرعة، ما يمنح المستخدم تجربة مميزة في الألعاب التي تحتاج سرعة وحركة كبيرة. ولتعزيز الراحة أثناء المشاهدة، يتيح الحامل للاعبين تعديل وضعية الشاشة وضبطها على المستوى الأمثل بالنسبة لهم مع إمكانية الإمالة بزاوية تتراوح من -5 إلى 35 درجة والتدوير بزاوية +/- 30 درجة وضبط الارتفاع بمقدار 5,11 بوصة. فيما تضيف منافذ HDMI 2.0 وDisplayPort 1.4 إمكانية التوصيل مع مختلف الأجهزة، بجانب 4 منافذ USB 3.0.

تأتي شاشة Predator X38 مزودة بمكبرين للصوت بقدرة 7 واط لكل مكبر للاستمتاع بصوت فائق الجودة بقدرة 14 واط.

شاشة Predator CG552K بقياس 55 بوصة Predator CG552K

تتيح شاشة Predator CG552K بقياس 55 بوصة تجربة لعب ومشاهدة عالية بفضل تقنية OLED ووضحها العالي مع دقة (3840 × 2160).

وتدعم الشاشة سطوعًا يصل إلى 400 نيت مما يزيد حيوية الصور، فيما توفر دقة الألوان Delta E

وتأتي Predator CG552K مزودة بمستشعر ضوئي لقياس مستوى إضاءة الغرفة لضبط السطوع تلقائيًا للحفاظ على راحة العينين. وبفضل مستشعر اقتراب الأجسام المدمج، تستطيع شاشة Predator CG552K اكتشاف ما إذا كان هناك شخص ما ضمن نطاق المستشعر، بحيث تعمل تلقائيًا عندما يكون بالقرب منها وتدخل في وضع توفير الطاقة عندما يغادر نطاق الشاشة.

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تحوي الشاشة ثلاثة منافذ HDMI 2.0 ومنفذين DisplayPort v1.4 ومنفذ USB من النوع C بالإضافة إلى منفذي USB 2.0 وUSB 3.0.

كما تحوي مكبرين للصوت بقدرة 10 واط لكل مكبر يوفران صوتًا ديناميكيًا بقدرة 20 واطاً،وخطان مضيئان قابلان للتخصيص.

جهاز عرض آيسر B250i المحمول بتقنية LED B250i

يأتي جهاز العرض “بروجيكتور” B250i من آيسر ليوفر تجربة ترفيهية مميزة مع سهولة في الحمل إلى أي مكان، حيث تبلغ أبعاده 205 مم × 204 مم × 78 مم وبوزن 1,45 كغ فقط. يحتوي جهاز العرض المدمج على مكبري صوت بقدرة 5 واط لكل مكبر مع تقنية Passive Radiators.

ويضيف كذلك تقنيتي Waves Maxx Audio و Acer TrueHarmony، وتقول آيسر أن ذلك يساعد على توليد صوت فائق الوضوح والنقاء.

يوفر B250i من آيسر دقة Full HD 1080p مع ميزة التركيز التلقائي على السطح المعروض بلمسة واحدة. ويوفر سطوعًا يصل إلى 1,000 لومن، ومعدل تباين يبلغ 5,000: 1، ويدعم سلسلة ألوان واسعة تصل 120٪ من الطيف اللوني Rec709. فيما يصل عمر نظام إضاءة LED في الجهاز إلى 30,000 ساعة دون الاعتماد على المصابيح القائمة على الزئبق التي تحتاج إلى الاستبدال..، مما يوفر التكاليف ويحافظ على البيئة.

يدعم هذا الجهاز ميزة التوصيل والتشغيل الفوري (plug-and-play) بنسبة 100٪ مع توفر عدد كبير من خيارات الاتصال اللاسلكي والسلكي.

أسعار أجهزة آيسر وتوفرها

ستتوفر شاشة Predator X32 في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2020، بأسعار تبدأ من 3,299 يورو.

فيما ستتوفر شاشة Predator X38 في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في شهر أبريل، بأسعار تبدأ من 2,199 يورو.

أما شاشة Predator CG552K فستتوفر في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في الربع الثالث من 2020، بأسعار تبدأ من 2,699 يورو.

بينما سيتوفر جهاز العرض “بروجيكتور” B250i في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في شهر أبريل، بأسعار تبدأ من 699 يورو.

تجدر الإشارة إلى أن مواصفات الأجهزة الجديدة وأسعارها ومدى توافرها تختلف حسب المنطقة ولمعرفة المزيد www.acer.com.

