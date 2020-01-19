السعودية اليوم / المجلس الشبابي بمنطقة الباحة ينظم غداً مهرجان "ربيعنا تراث"



الباحة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

ينظم المجلس الشبابي في الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة غداً, مهرجان "ربيعنا تراث", وذلك بسوق الثلاثاء القديم بمحافظة المخواة.

وأوضح رئيس المجلس حازم بن خالد ظهران أن مهرجان "ربيعنا تراث" على مدى أسبوع يبرز البعد التراثي والصناعات التقليدية بالمنطقة, إضافة إلى تسويق المنتجات الشعبية .

وبين أن المهرجان يتضمن كذلك عروض للخيول العربية الأصيلة يصاحبها برنامج تدريبي, إلى الجانب الفعاليات الثقافية من عروض مسرحية وفنون تشكيلية وأمسيات ثقافية وفنية، وعرض حي لفنون بناء البيوت قديماً بالباحة .

// انتهى //

10:30ت م

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