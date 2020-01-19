السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على الباعة الجائلين



نجران 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات رقابية لرصد الباعة الجائلين في عدد من الإحياء بمدينة نجران بهدف الحد من ظاهرة البيع العشوائي المخالف للاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة المنطقة فايز علي بن رجاء، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات مكثفة ومستمرة على الباعة الجائلين في الشوارع والطرقات والميادين والتقاطعات وأمام الجوامع والمساجد ومحطات البنزين للحد من ظاهرة البيع العشوائي وحماية المستهلك من تسويق وبيع الفواكه والخضروات والبضائع المخالفة للاشتراطات الصحية، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940 على مدار الساعة.

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10:23ت م

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