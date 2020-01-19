السعودية اليوم / الصين تكشف عن 17 حالة إصابة بالفيروس الجديد



بكين 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

كشفت الصين عن 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان في بيان إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة.

وبالأرقام المعلنة اليوم يرتفع إجمالي عدد المصابين في الصين إلى 62 مصابًا، وجميعهم في ووهان بوسط البلاد. وتُوفي اثنان جراء الإصابة بالفيروس.

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09:28ت م

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