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2020-01-19 فيديو.. إحباط تھریب كمیات كبیرة من كروز السجائر إلى المملكة مخبأة بأماكن سرية داخل مركبة متابعات الخليج 365 - الرياض تمكّنت الجھات المعنیة من ضبط كمیات كبیرة من كروز السجائر خلال محاولة تھريبھا بأماكن سرية في مركبة إلى داخل المملكة.

Advertisements ووثق مقطع فیديو، رجال الجمارك خلال فحصھم المركبة وإخراج كمیات كبیرة من كروز السجائر جرى إخفاؤھا بطريقة ماكرة في عدة أماكن بھا. وحاول قائد المركبة إخفاء كروز السجائر داخل المقاعد الأمامیة والخلفیة وشنطة المركبة من الخلف، لكن محاولته باءت بالفشل في النھاية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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