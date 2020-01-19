هل يؤثر الضمان على الدعم؟ .. حساب المواطن يعلق

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هل يؤثر الضمان على الدعم؟ .. حساب متابعات الخليج 365 يعلق
إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن الضمان لا يؤثر على الدعم، وبإمكان أي مواطن التسجيل للاستفادة من الدعم المستحق.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه “عمري ١٩سنة وبسبب ظروفي الخاصة استحققت الضمان هل يحق لي التسجيل كمستقل في حساب متابعات الخليج 365 ؟!”.
ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلاً بك ، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد ) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، نسعد بخدمتك”.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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