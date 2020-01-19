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2020-01-19 قسطرة نادرة لتبديل صمام قلب لمريضة عمرها 100 عام متابعات الخليج 365 - واس نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء عملية قسطرة نادرة وعالية الخطورة لتبديل صمام بالقلب لمريضه تبلغ من العمر 100 عام، حيث أظهرت نتائج الفحوصات وجود ضيق شديد بالتنفس وإغماء متكرر كان سببه وجود ضيق شديد في الصمام الأبهري يقتضي تغييره على وجه السرعة عن طريق الجراحة.

وقرر الفريق الطبي المتخصص بقيادة استشاريين متخصصين بالقسطرة بمركز صحة القلب بالمدينة وطاقم متكامل من جراحة القلب والتخدير والتمريض والفنيين تغيير الصمام عن طريق القسطرة وغرس الصمام الأورطي النسيجي بتقنية النفخ البالوني بالقسطرة وبتخدير موضعي فقط، وذلك نظراً لخطورة

التخدير الكلي عليها، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله وغادرت المريضة المدينة بعد تماثلها للشفاء. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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