فيديو .. انفجار محرك طائرة تقل 208 أشخاص

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصيب ركاب طائرة روسية بالذعر، بعدما اشتعلت النيران في محرك طائرة إيرباص A321، التي كانوا على متنها، ومن حسن حظهم أنهم لاحظوا اشتعال المحرك قبل دقائق قليلة من الإقلاع.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو للواقعة، ظهرت فيه النيران وهي تجتاح محرك الطائرة، والتي كانت متوقفة على مدرج الطائرات في مطار تولماشيفو، في مدينة نوفوسيبيرسك.

Advertisements

كان أحد ركاب الطائرة هو أول من لاحظ اشتعال النيران في المحرك، وقام بإبلاغ طاقم الطائرة التي كانت تقل 208 أشخاص، من بينهم 27 طفلاً، ليقوموا على الفور بتنشيط نظام الطائرة المضاد للحرائق، كما أسرع رجال الإطفاء المتواجدون بالمطار إلى مكان الحادث.

وقال أحد الركاب إنه سمع صوتاً غريباً قادماً من المحرك قبل أن ينفجر، بينما قال آخر إن الصوت بدا كما لو كان صوت سيارة يحاول صاحبها أن يشغلها دون جدوى.

بينما قال راكب آخر، إنه كان يجلس على الجانب الأيمن من الطائرة، عندما رأى نوراً يضوي، قبل أن يكتشف اشتعال النيران في المحرك.

يذكر أن الطائرة تابعة لشركة ” S7 “، والتي تعد أكبر شركة طيران محلية في روسيا، وكان من المقرر أن تقلع إلى فيتنام، وقال المتحدث باسم الشركة إنه تم تخصيص طائرة أخرى لنقل الركاب إلى وجهتهم، كما تم نقل الطائرة المعطلة إلى الخدمات الفنية، لافتاً إلى أنها دخلت الخدمة قبل 13 شهراً فقط.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







