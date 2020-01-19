- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم فيديو .. انفجار محرك طائرة تقل 208 أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو .. انفجار محرك طائرة تقل 208 أشخاص
كانت على وشك الإقلاع
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصيب ركاب طائرة روسية بالذعر، بعدما اشتعلت النيران في محرك طائرة إيرباص A321، التي كانوا على متنها، ومن حسن حظهم أنهم لاحظوا اشتعال المحرك قبل دقائق قليلة من الإقلاع.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو للواقعة، ظهرت فيه النيران وهي تجتاح محرك الطائرة، والتي كانت متوقفة على مدرج الطائرات في مطار تولماشيفو، في مدينة نوفوسيبيرسك.
كان أحد ركاب الطائرة هو أول من لاحظ اشتعال النيران في المحرك، وقام بإبلاغ طاقم الطائرة التي كانت تقل 208 أشخاص، من بينهم 27 طفلاً، ليقوموا على الفور بتنشيط نظام الطائرة المضاد للحرائق، كما أسرع رجال الإطفاء المتواجدون بالمطار إلى مكان الحادث.
وقال أحد الركاب إنه سمع صوتاً غريباً قادماً من المحرك قبل أن ينفجر، بينما قال آخر إن الصوت بدا كما لو كان صوت سيارة يحاول صاحبها أن يشغلها دون جدوى.
بينما قال راكب آخر، إنه كان يجلس على الجانب الأيمن من الطائرة، عندما رأى نوراً يضوي، قبل أن يكتشف اشتعال النيران في المحرك.
يذكر أن الطائرة تابعة لشركة ” S7 “، والتي تعد أكبر شركة طيران محلية في روسيا، وكان من المقرر أن تقلع إلى فيتنام، وقال المتحدث باسم الشركة إنه تم تخصيص طائرة أخرى لنقل الركاب إلى وجهتهم، كما تم نقل الطائرة المعطلة إلى الخدمات الفنية، لافتاً إلى أنها دخلت الخدمة قبل 13 شهراً فقط.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. انفجار محرك طائرة تقل 208 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.