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شكرا لقرائتكم أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برنامج التدريب الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برنامج التدريب الجامعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو موعد بدء التسجيل في برنامج التدريب الجامعي، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
– كيفية التقديم :
باب التسجيل مغلق الآن، يمكنكم التسجيل في الفترة المتاحة فقط : وذلك بتاريخ 07 إلى 14 رجب 1441هـ، الموافق 02 إلى 09 مارس 2020م.
– الأهلية: الأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:
يجب أن يرشح المتقدمون من قبل جامعاتهم وألاّ تقل معدلاتهم التراكمية عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 10 أسابيع على الأقل.
يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
– المزايا خلال فترة البرنامج
راتب شهري
سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية
النقل حسب خطة الشركة
تأمين طبي حسب خطة الشركة
– الوثائق المطلوبة
على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
نسخة من بطاقة الأحوال المدنية
نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير
كتاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج ويوضح الغرض من التدريب ومجاله
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