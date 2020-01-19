السعودية | اللجنة القانونية تصدر عقوباتها بحق أحد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

قررت ‏اللجنة القانونية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها إهلال بن دغيثر وتغريمه مليون ريال؛ بسبب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.

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كما قررت اللجنة لذات السبب سحب وحجب جميع الجوائز التي حصل عليها متروك بن حجنة وحرمانه من المشاركة المستقبلية لمدة سنتين.