شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي يجري «قسطرة» نادرة لمريضة تبلغ 100 عام والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء عملية قسطرة نادرة وعالية الخطورة لتبديل صمام بالقلب لمريضه تبلغ من العمر 100 عام. وأظهرت نتائج الفحوصات وجود ضيق شديد بالتنفس وإغماء متكرر كان سببه وجود ضيق شديد في الصمام الأبهري يقتضي تغييره على وجه السرعة عن طريق الجراحة. وقرر الفريق الطبي المتخصص بقيادة استشاريين متخصصين بالقسطرة بمركز صحة القلب بالمدينة تغيير الصمام عن طريق القسطرة وغرس الصمام الأورطي النسيجي بتقنية النفخ البالوني بالقسطرة وبتخدير موضعي فقط، وذلك نظراً لخطورة التخدير الكلي عليها، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله وغادرت المريضة المدينة بعد تماثلها للشفاء.

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