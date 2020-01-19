العمل تُعلن عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية للفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 جمادى الأولى / 1441هـ .

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ودعت الوزارة جميع المستفيدين المسجلين في خدمات مراكز الرعاية النهارية، والراغبين في النقل ما بين المراكز، للدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة، حيث ستكون الخدمة متاحة إلكترونياً فقط على الرابط التالي (اضغط هنا).

كما دعت الوزارة الراغبين بالنقل، إلى سرعة إنهاء الطلب واستكمال إجراءاته، وذلك قبل تاريخ 6 / 6 / 1441 هـ.

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