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خطوات وشروط استيراد المركبات من خارج المملكة إلكترونيًا

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2020-01-19

خطوات وشروط استيراد المركبات من خارج المملكة إلكترونيًا

بعد عملية المطابقة الجمركية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير منصة فسح، عن خطوات إلكترونية، يتبعها الراغبون في استيراد مركبة من خارج المملكة.

وأوضحت منصة فسح، في بيان لها، أنه يمكن للمستورد أولاً الدخول على منصة فسح من  هنا.

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تقديم طلب استيراد مركبة، وبعدها تقوم الجهة المعنية بالتأكد من أهلية الفرد للاستيراد، مع التحقق من موديل المركبة؛ لتصدر له الموافقة، ليتم بعد ذلك قيام الشخص باستيراد المركبة، مع البيان الجمركي، ثم دفع المبلغ المقرر، والحصول على التقرير لتقديمه عند الاستيراد.

وبعدها تتم عملية المطابقة الجمركية، وأخيرًا يتم الفسح لدخول المركبة للمملكة.

ويشترط لاستيراد المركبات أن لا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف 3.5 طن وأقل، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل أكثر من 3.5 طن، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.

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