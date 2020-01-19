حالات يجب فيها مراجعة الطبيب قبل إعطاء الباراسيتامول لطفلك

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن بعض الحالات التي يجب فيها مراجعة الطبيب قبل استخدام الـ باراسيتامول، ومنحه للأطفال.

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وقالت الهيئة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “يجب مراجعة الطبيب قبل استخدام باراسيتامول، في حالة إذا كان الطفل يعاني من أمراض في الكبد، أو كان عمره أقل من شهرين.

وأضافت أنه يجب مراجعة الطبيب أيضا قبل أخذ الباراسيتامول في حال استمر الألم أو الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام، وإذا ظهرت أعراض حساسية مثل احمرار الجلد أو ظهور طفح جلدي.

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