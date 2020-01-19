شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم يوسف : أتمنى أن أقاتل مع بشار الأسد لهذا السبب!! “فيديو” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المتجنس وسيم يوسف، وقبل حصوله على الجنسية الإماراتية وقبل تنازله عن الجنسية الأردنية، بلده الأصلي الذي تربى فيه وعلمه وصرف عليه، خرج يحرض ضد بشار الأسد ووقف مع الشعب السوري في ثورته ضد ما أسماه الظلم و القهر و التهجير الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

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وسيم يوسف : أتمنى أن أقاتل مع بشار الأسد لهذا السبب!! “فيديو”



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ولكن الطبال وسيم يوسف كما يطلق عليه في الإمارات و الوطن العربي، بعد حصوله على الجنسية الإماراتية بأمر من والدة ولي عهد أبوظبي بن زايد، بعدما فسر حلما لها أعجبها، وقالت لولدها بن زايد أعطه الجنسية عسى ان ينفعنا أو نتخذه طبالا.

تحول كما تحول ولي نعمته إلى مدافع عن بشار الأسد، وقال أتمنى ان أقاتل مع جيش بشار الأسد طبعا ضد السوريين.

وقال الطبال إنه ما قاله في السابق كان من تأثر الجزيرة عليه، لأنه صدقها أن هناك ثورة في سوريا، ولكنه اليوم نادم على ما قاله، ولو عاد به الزمان لقاتل بين صفوف بشار الأسد.



وضمن الحلقة الماضية من برنامجه الأسبوعي “رحيق الإيمان” الذي تبثه قناة “أبو ظبي” الحكومية الإماراتية، قال الداعية : “انا في بداية الأحداث كنت اشــ.تم الرئيس السوري، وأشــ.تم الجيش السوري، وكنت متعاطفاً جداً مع جبــ.هة النصرة المجــ.رمة ومع الجيش الحر، وكنت أتمنى من دول الخليج أن تدعم الجيش الحر، ولكن الجيش الحر تلــ.وث”، على حد زعمه.