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عدن - ياسمين التهامي - قال الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة إن الإسلام الوسطي الذي ننشده الآن في السعودية والذي نادى به محمد بن سلمان، كان موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.



وأضاف المغامسي في برنامج الأبواب المتفرقة، الذي يذاع على فضائية mbc أن الصحابة كانوا يتعاملون مع الميراث الحضاري للأمم السابقة بالعقل والشرع.

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المغامسي يبرر تغريب السعودية ويشبه محمد بن سلمان بهذا الصحابي الجليل! (فيديو)



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وأوضح المغامسي في حديثه أن الصحابة في فتوحاتهم رأوا الكثير من بقايا الحضارات السابقة، كالأهرامات ولم يتعرضوا لها.



وتابع قائلا: إن الصحابة في فتوحاتهم وجدوا قبرا النبي دانيال، حيث وجدوا أهال قرية يتبركون به، لأجل نزول المطر.



وعن قصة النبي دانيال استدل المغامسي بأثر رواه عن الصحابي أبي موسى الأشعري أن المنجمين في عصر النبي دانيال ذكروا لملكهم أنه سيولد الليلة غلام يكون زوال ملكه على يديه، فأخذوا النبي دانيال رضيعا وألقوه في الغابة في أجمة- ما يعيش فيه الأسود والسباع-، ليتخلصوا منه.



وأشار إلى أن أمه علمت بذلك، فبحثت عنه فوجدته في الأجمة بين الأسد واللبؤة وهما يلحسانه بلسانهما، فأخذته، ونجاه الله.



ولما كبر قصّت عليه ما حدث، فتعظيما لفضل الله عليه نقش خاتما لرضيع بين أسدين، ليذكره بفضل الله ورحمته، وقد وصل هذا الخاتم للصحابي أبي موسى الأشعري.