3 طرق لقراءة رسائل مسنجر سرًا دون إعلام المرسل

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كشف موقع ذا صن البريطاني عن 3 طرق يمكنك بها قراءة رسائل المسنجر سرًا دون علم المرسل، وهم:

1- شاشة الإشعارات:

يمكنك عمل ذلك عبر قراءة الرسالة على شاشة الإشعارات، حيث يرسل فيسبوك مسنجر إشعارات إلى هاتفك في كل مرة تتلقى فيها رسالة جديدة، وهذا يعني أن الرسائل تُخزن بالفعل على هاتفك بمجرد استلامها، بغض النظر عما إذا كنت قرأتها أم لا.

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ومع ذلك، تصبح هذه الخدعة أقل فعالية بمجرد بدء تلقي عدد كبير من الرسائل، في تتابع سريع، حيث يمكن أن تحتوي شاشة الإشعارات على عدد معين فقط من الرسائل، وستُلغى علامات التبويب القديمة، عند تصفية الرسائل الجديدة.

2- تطبيق Unseen:

يمكنك أيضًا تحميل تطبيق Unseen، لرؤية رسائل المسنجر بدون أن يعلم المرسل.

3- وضع الطائرة:

ومن خلال تفعيل وضع الطائرة، وفتح تطبيق مسنجر، يمكن قراءة الرسائل دون قلق بشأن علم المرسل بذلك..، لكن تأكد من إغلاق التطبيق قبل إيقاف تشغيل وضع الطائرة.

