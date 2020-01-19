الحزن يؤذي القلب كثيراً.. قد يسبب الجلطة

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حذر الدكتور خالد النمر من خطورة الانسياق والاستسلام لمشاعر الألم والحزن والتي قد تسبب جلطة القلب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحزن يؤذي القلب كثيراً.. لأنه يرفع الضغط ونبضات القلب ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم ويقلل الأكل والنوم ولا يهتم بأخذ الأدوية وكلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب.

وأضاف الدكتور خالد النمر: “لذلك الحزن يزيد الشعور بالمرض وقد يؤدي للهلاك {قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين}”

