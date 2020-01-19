︎ :
.
حذر الدكتور خالد النمر من خطورة الانسياق والاستسلام لمشاعر الألم والحزن والتي قد تسبب جلطة القلب.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحزن يؤذي القلب كثيراً.. لأنه يرفع الضغط ونبضات القلب ويزيد من تركيز العوامل المسببة لتخثر الدم ويقلل الأكل والنوم ولا يهتم بأخذ الأدوية وكلها عوامل تصب في زيادة نسبة حدوث جلطة القلب.
وأضاف الدكتور خالد النمر: “لذلك الحزن يزيد الشعور بالمرض وقد يؤدي للهلاك {قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين}”
كانت هذه تفاصيل خبر الحزن يؤذي القلب كثيراً.. قد يسبب الجلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.