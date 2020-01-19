غداً.. وزير التعليم في حوار تلفزيوني على قناة “روتانا خليجية”

︎ : . يحل غداً (الإثنين) وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ضيفاً على البرنامج التلفزيوني الأسبوعي “في الصورة”، حسبما أعلن مقدم البرنامج الإعلامي عبدالله المديفر. ويعرض البرنامج في الساعة 9:30 مساء على قناة “روتانا خليجية”، فيما أطلق المديفر، الهاشتاق الخاص بالبرنامج “#وزير_التعليم_في_الصورة”؛ بهدف مشاركة الجمهور وطرح الأسئلة على الضيف.





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