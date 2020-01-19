سبب عدم تقديم ملك المغرب التعازي في وفاة السلطان قابوس

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غاب الملك محمد السادس، ملك المغرب، عن تقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان؛ حيث اكتفى بإرسال شقيقه الأمير مولاي رشيد، برفقة وفد بتقديم العزاء وتهنئة السلطان الجديد.

وهناك تقليدٍ وقانون قديم يمنع ملوك وسلاطين العائلة العلوية الحاكمة في المغرب من حضور التعازي أو حفلات الزفاف حتى إذا تعلق الأمر باحتفالات العائلات المالكة في البلدان الأخرى؛ لتمييز الملوك والسلاطين من أعضاء الأسرة الحاكمة عن باقي المواطنين العاديين.

وكان الملك محمد السادس..، ملك المغرب، قد أوضح خلال مقابلة مع صحيفة آل باييس الإسبانية عام 2005، سبب غياب الملوك المغاربة من سلالة العلويين حفلات الزفاف والتعازي، قائلاً: ” إن تقاليدنا لا تسمح للملوك بحضور حفلات الزفاف أو الجنازات بالخارج ” .

