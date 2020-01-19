كتلة هوائية شديدة البرودة تجتاح المملكة اعتبارًا من الثلاثاء

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تواجه المملكة انخفاض حاد وكبير في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
وتوقع مركز طقس العرب أن تبدأ الكتلة الهوائية شديدة البرودة بعبور أجواء شمال المملكة من ليلة الاثنين صباح الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس على كل من منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية.
وتصل درجات الحرارة العظمى الصفر المئوي فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك..، وتشمل الحرارة الصفرية أغلب مناطق شمال السعودية ساعات ليل الثلاثاء ليكون الطقس شديد البرودة، وتكون حول 10 درجات مئوية خلال ساعات النهار.
كما توقع المركز أن تواصل الكتلة الباردة تحركها جنوبًا يوم الأربعاء نحو حائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومختلف مناطق حفر الباطن والشرقية.
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