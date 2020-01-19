شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونج كونج تحذر من التواجد في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

نبهت قنصلية المملكة في هونج كونج عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه على المواطنين الإبتعاد عن عن المناطق التالية: سنترال، أدميرالتي، وانشاي (Central Wan Chai, Admiralty)؛ وذلك للإعلان عن حدوث مظاهرات بتلك المنطقة اليوم الأحد، متمنين لهم دوام السلامة.

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