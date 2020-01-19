الهدايا تتوالى على العم ناصر.. سيارة جديدة بدلا من دراجته المسروقة

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تأثر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقصة العم ناصر، الذي سرقت دراجته أثناء أدائه الصلاة في المسجد، وكانت هذه الدراجة هي وسيلة النقل الوحيدة التي توصله إلى عمله، والذي لن يستطيع الوصول إليه بدونها.

كان العم ناصر نشر قصته على موقع تويتر وأخذ يبكي تعبيرًا عن الأسى الذي يشعر به، ولم يكن يدري أن دموعه غالية لدى الكثيرين ، حيث تكفل الأمير عبد العزيز بن فهد بمنحه 200 ألف ريال، كما تبرع له الكثيرون بمبالغ مالية، وهناك من وفر له وظيفة في إحدى الشركات.

وتعهد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد البارقي، بشراء سيارة إلى العم ناصر بدلا من الدراجة التي سرقت، هذا العهد الذي أوفى به اليوم.

ونشر البارقي صورة تجمعه بالعم ناصر أمام سيارته الجديدة، وعلق عليها: ” يستاهلها، طيب القلب، والله يعطيه خيرها ويكفيه شرها”.

وما أن نشر الباقي الصور إلا ودشن المغردون هاشتاق “#هديه_احمد_البارقي_للعم_ناصر”، والذي أعربوا خلاله عن سعادتهم بحصول العم ناصر على سيارة، شاكرين البارقي على وفائه بوعده.

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وكان من أوائل المغردين الإعلامي محمد آل طفيل، والذي أعاد نشر صورة العم ناصر والبارقي وعلق عليها: ” يستاهل كل خير”.

كما غردت رابحية الهوى “للأمانة حلو الشخص اللي يكون قد كلامه، والأحلى لما تدخل الفرحة في قلب شخص ما تعرفه، ربي يرزقه من حيث لا يحتسب في موازين حسناته، قسم بالله من الفرحة كأني أنا اللي أخدت السيارة”.

وقالت شوق: “رغم أني ما أحبه بس كلمة حق في البارقي قسم بالله يساعد ناس كثير أحسن من غيره، سواء صور ولا ما صور هذا الشي مالنا فيه، وأحس مساعدته للناس لأن مر بظروف صعبه قبل الشهرة، بس فيه خير أفضل من اللي يتكبر وتغيره الفلوس”.

بينما قالت رنا: “أنا مو ضد إنه ساعده، بالعكس سوا شيء ما قدر بعضنا يسويه، والله يجازيه خير، اللي أنا ضده التصوير، لذلك أؤمن بمقولة اجعل بينك وبين الله مشاريع سرية لا تترصدها العدسات، والشيء الثاني التصوير يحز بخاطر المحتاج ويتحسف إنه طلب المساعدة”.

كما غردت رشة عطر: ” قلنا ألف مرة الصدقة في الخفاء، لا تتصدق وتقول صوروني، تراني تصدقت، نفاق ورياء ليس لوجه الله وإنما للشهرة”.

وانتقد الكثيرون قيام البارقي بالتصوير مع العم ناصر ونشر الصورة ورأوا أنه يمن عليه بذلك، ورد عليهم حساب باسم مشهور القليطي قائلا: ” الله يجازيه خير، وبخصوص من يقول أنه يمنْ على الرجال هل كشفت على صدره وأصدرت حكمك ؟”

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