شكرا لقرائتكم خبر عن 1670 حافلة بالشرقية جاهزة لنقل الطلاب لمدارسهم والان نبدء بالتفاصيل

تم تجهيز أسطول النقل التعليمي البالغ 1670 حافلة مدرسية ستقوم بمهمة نقل طلاب وطالبات الشرقية إلى مدارسهم مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني صباح اليوم.

حيث تستقبل 1900 مدرسة بتعليم المنطقة الشرقية أكثر من 400 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة اليوم بعد قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لعام 1441 إلى جانب الهيئة التعليمية والإدارية وسط منظومة من الاستعدادات قدمتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لتهيئة المدارس لاستقبال طلابها ومنسوبيها.

وقدم مدير عام التعليم د. ناصر الشلعان شكره وتقديره للزملاء والزميلات من الهيئة التعليمية والإدارية وقادة المدارس، الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم كامل الخدمات لتهيئة البيئة التربوية والتعليمية استعدادا لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني ليكون حافلا بالعطاء والتميز.

في المقابل، أوضح المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن عدد الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات بالمنطقة 29 ألفا بينما الإداريون والإداريات يبلغ قرابة 7000 موظف وموظفة بمدارس المنطقة والمكاتب.

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وأشار إلى تناغم خطوات العمل في الميدان التربوي مع خطط لجنة الاستعداد لبدء الفصل الدراسي وما يجري من عمل دؤوب في تهيئة المدارس والمرافق التعليمية ورفع حالة الجاهزية القصوى، حيث تم تسليم الكتب للمدارس في وقت سابق.

وأضاف الباحص إنه امتداداً لهذه الرؤية الطموحة وإيماناً بمحورية التعليم أصبحت إدارة التعليم في حراك مستمر ولن تتوقف في سبيل إيجاد منظومة تعليمية راقية وإبداعية ينعم فيها أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات بتعليم نوعي وبيئة تعليمية جاذبة كما ينعمون فيها بالقيم الإيجابية الأصيلة والحصانة من المهددات أمنياً وفكرياً واجتماعياً وصحياً.

وقال الباحص إنه في إطار البرامج النوعية، التي قدمت للطلاب والطالبات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول نجحت أندية الأحياء في استقطاب أكثر من 30 ألف طالب وطالبة على مدى أسبوعين قدم لهم مهرجان مملكة السلام ومهرجان مهن المستقبل، حيث جاء تركيزهما على التدريب على مجمل المهن مثل البرمجة والربوت والذكاء الاصطناعي إلى جانب ورش التدريب على التصوير الاحترافي وتفعيل النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي والتطوعي.