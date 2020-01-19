شكرا لقرائتكم خبر عن فرق لإزالة المواقف المخالفة والحواجز العشوائية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

شكلت بلدية محافظة الخبر فرقا رقابية لمتابعة إزالة مواقف المركبات المخالفة والحواجز العشوائية بالمحافظة؛ بهدف المحافظة على المواقع العامة والقضاء على الظواهر العشوائية المشوهة للمظهر العام.

» سلامة الطريق

وأوضح رئيس بلدية الخبر م.سلطان الزايدي أن مراقبي البلدية رصدوا العديد من الملاحظات حول انتشار ظاهرة حجز مواقف المركبات الخاصة أمام بعض المحلات التجارية والمنازل، في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والداخلية بالمنطقة بشكل عشوائي، وطريقة تؤثر على سلامة الطريق وتشغل حيزا من الممتلكات العامة.

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» أعمدة الحديد

وأشار إلى أن البلدية شكلت فريقا لمتابعة هذه الظاهرة ومنعها من الانتشار من خلال إزالة أعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى، لافتا إلى رفع العديد من حواجز أصحاب محلات تجارية وسكان بنايات داخل عدد من الأحياء المركزية التجارية بالمحافظة على مواقف الشوارع المحيطة بهم خلال الأسبوع الماضي. مشددا على أن البلدية ستستمر في حملتها حتى القضاء على هذه الظاهرة. مبينا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية، وذلك وفقا للتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد مواطنون أن التعدي على الممتلكات العامة والتجاوزات على الطرق داخل الأحياء بالخبر أثار العديد من الإشكاليات والشكاوى من المواطنين والمقيمين.