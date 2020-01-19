شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف لحوم فاسدة في حملة بشرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية شرق الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة بإتلاف ٢٧ كيلو جرامًا من اللحوم، في حملة مشتركة مع الإدارة العامة لصحة البيئة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

يُذكر أن بلدية شرق الدمام قامت مؤخرًا بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرطة المنطقة الشرقية، بضبط أكثر من 8 أطنان من الخضار والفواكه واللحوم والأسماك المجهولة المصدر، يقوم على بيعها مجموعة من العمالة المخالفة للنظام، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة، والتي تأتي ضمن حملات وجولات البلدية التي تنفذها في نطاق إشرافها، وتماشيًا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة»، وحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.