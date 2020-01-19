اخبار السعوديه

إتلاف لحوم فاسدة في حملة بشرق الدمام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف لحوم فاسدة في حملة بشرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية شرق الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة بإتلاف ٢٧ كيلو جرامًا من اللحوم، في حملة مشتركة مع الإدارة العامة لصحة البيئة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

يُذكر أن بلدية شرق الدمام قامت مؤخرًا بالتعاون مع إدارة الأمن الوقائي بشرطة المنطقة الشرقية، بضبط أكثر من 8 أطنان من الخضار والفواكه واللحوم والأسماك المجهولة المصدر، يقوم على بيعها مجموعة من العمالة المخالفة للنظام، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة، والتي تأتي ضمن حملات وجولات البلدية التي تنفذها في نطاق إشرافها، وتماشيًا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة»، وحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف لحوم فاسدة في حملة بشرق الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا