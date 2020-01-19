شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مركبتين محملتين بأغذية مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة الأسواق وضمن حملة الرقابة البلدية بضبط مركبتين محملتين بمواد غذائية مجهولة المصدر معدة للبيع. وتم على الفور حجز المركبتين لافتقارهما للاشتراطات الصحية مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهما نتيجة مخالفة اشتراطات النقل والتخزين، كما تم جرد المواد الغذائية وتبين تخزينها بطريقة مخالفة لاشتراطات التخزين والتعبئة مع مرفقات السيارتين الأمر، الذي يؤدي إلى نقل الميكروبات إلى المواد الغذائية، فضلا عن افتقارها إلى سوء الحفظ والتغليف.

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