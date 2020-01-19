شكرا لقرائتكم خبر عن 580 مريضا بالشرقية يحتاجون لجهاز «ديناميكية التبول» كل عام والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية لمستشفى الملك فهد التخصصي المتخصّصة لاضطرابات التبوّل خلال آخر 10 سنوات نحو 3812 شخصاً، يحتاجون لجهاز ديناميكيّة التبوّل، أي ما معدّله ما يتراوح بين 265 إلى 580 حالة سنوياً، بحسب ما أوضحه استشاري جراحة اضطرابات وصعوبات التبول ورئيس وحدة اضطرابات التبول في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د. رياض الموسى لـ ”الخليج 365”، مؤكداً أن اضطرابات المثانة أصبحت شائعة ما بين النساء بما نسبته 76%.

» مركز متخصص

وأوضح الموسى، خلال إقامة مستشفى الملك فهد التخصصي فعالية بمناسبة اليوم التوعوي لسلس البول بأحد المجمعات بالخبر أمس الأول، أنه تم عمل دراسة قبل سنتين، ونُشرت في أحد المؤتمرات العالمية، وتفيد بأن سلس البول بشكل عام وبكافّة أشكاله يصيب شخصا واحدا من كل 6 أشخاص، مؤكداً أن مستشفى التخصصي يمتلك مركزاً متخصصاً في علاج مختلف اضطرابات التبوّل على مستوى المملكة، أما في المنطقة الشرقية، فهو المركز الوحيد المتخصّص.

» تحفيز عصبي

وأضاف د.الموسى: إن جهاز التحفيز العصبي تتم زراعته بغرض تحفيز الأعصاب، بحيث تغذي منطقة الحوض وبنفس الوقت تؤثر على عمل المثانة والصمام الشرجي، مؤكداً أن هذا الجهاز يفيد في حالات فرط نشاط المثانة، أو حالات الاحتباس البولي غير المرتبطة بالتضخم التشريحي. وقال: عملية الحفز العصبي تستخدم في 3 ضوابط داخل المملكة، حيث إنه معترفٌ بها في هيئة الغذاء والدواء، وهي نشاط المثانة والاحتباس البولي.

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» نسبة فائدة

وذكر د.الموسى، أن نسبة فائدة الاستعانة بجهاز الحفز العصبي، تتراوح من 76 حتى 88% وهذا على مستوى عالمي، مشيراً إلى أنه تم البدء بالحفز العصبي في مستشفى الملك فهد التخصصي كأول المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى المنطقة الشرقية في عام 2013، وتم خلال السنوات الماضية عمل ما يقارب 30 حالة «تحفيز عصبي» لسلس البول، موضحاً أنه في السنة الماضية تم عمل أول حالة تحفيز عصبي لسلس البراز.

» تكلفة جهاز

وحول تكلفة الجهاز، أكد أن التكلفة مغطاة في المملكة في كثير من المستشفيات على مستوى المملكة، بحيث لا يدفع المريض أي شيء، أما التكلفة وقيمة الجهاز كونه من أحدث الأجهزة فتقدّر بنحو الـ 100 ألف ريال، وتتم زراعة الجهاز على مرحلتين، الأولى تجربة الحفز لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع، حيث تتم زراعة سلك إلكتروني مربوط بجهاز خارجي، وتتم تجربته على المريض، وفي حالة الاستجابة بنسبة 50% فما فوق يتم اعتماده، وتتم زراعة الجهاز الرئيس في منطقة الفخذ ويبقى مع المريض إلى 5 سنوات، وبعدها يتم استبدال السلك وليس الجهاز.