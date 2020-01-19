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جامعة الأمير سطام تستحدث برنامج ماجستير طبي

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وافق مجلس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج على استحداث برنامج ماجستير الأخلاقيات الحيوية في كلية الطب بالجامعة، الذي يعد أحد البرامج النوعية على مستوى الجامعات بالمملكة.

وأوضح عميد كلية الطب د. عبدالرحمن الذياب أن البرنامج يهدف إلى البحثين الكمي والنوعي لإجراء بحوث مبتكرة في مجالات الرعاية الصحية؛ للوصول لأفضل الممارسات الأخلاقية في المجال الصحي وفقا للمعايير العالمية. وأبان أن أهمية البرنامج تتمثل في معالجة المشكلات ذات البعد الأخلاقي نتيجة للتطور الكبير في التكنولوجيا الطبية، والانتهاكات الأخلاقية من قبل بعض ممارسي الطب أو في بعض البحوث الطبية الحديثة، ولذلك أصبح وجود دراسة أكاديمية متقدمة في أخلاقيات الطب والأخلاقيات الحيوية عموما من منظور إسلامي مطلبا أساسيا للمتخصصين.

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