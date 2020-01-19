شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأمير سطام تستحدث برنامج ماجستير طبي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد كلية الطب د. عبدالرحمن الذياب أن البرنامج يهدف إلى البحثين الكمي والنوعي لإجراء بحوث مبتكرة في مجالات الرعاية الصحية؛ للوصول لأفضل الممارسات الأخلاقية في المجال الصحي وفقا للمعايير العالمية. وأبان أن أهمية البرنامج تتمثل في معالجة المشكلات ذات البعد الأخلاقي نتيجة للتطور الكبير في التكنولوجيا الطبية، والانتهاكات الأخلاقية من قبل بعض ممارسي الطب أو في بعض البحوث الطبية الحديثة، ولذلك أصبح وجود دراسة أكاديمية متقدمة في أخلاقيات الطب والأخلاقيات الحيوية عموما من منظور إسلامي مطلبا أساسيا للمتخصصين.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأمير سطام تستحدث برنامج ماجستير طبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.