شكرا لقرائتكم خبر عن محل لصيانة «الدشات» يتاجر بـ«التنباك» المحظور والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية شرق الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة بإغلاق محل تجاري تحت مسمى تركيب وصيانة الدشات ويقع في حي عبدالله فؤاد بالدمام، حيث يقوم ببيع «التنباك» الممنوع تداوله على صغار السن، وتم إتلاف كامل الكمية. جاء ذلك بعد ورود شكوى إلى البلدية تتضمن قيام المحل ببيع «التنباك» على الرغم من أن مسمى المحل «تركيب الدشات».

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