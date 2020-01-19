شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة شوارع الظهران والان نبدء بالتفاصيل

أنهت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الإنارة أعمال تركيبات الإنارة بشارع محمد بن فهد الفرعي مع الأمير سلطان، وتمت إضاءة الجزء المظلم من الشارع في مدينة الظهران. يذكر أن بلدية الظهران ممثلة بإدارة الإنارة قامت مؤخرا بأعمال الصيانة وتغيير أعمدة الإنارة بشارع الأمير سلطان وحديقة العائلة بالدوحة الجنوبية بالظهران. كما قامت إدارة الإنارة بالبلدية وضمن أعمالها الدورية بالعمل على صيانة الإنارة بشارع ابن بطوطة بحي الجامعة بالظهران.

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