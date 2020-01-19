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استكمال إجراءات نزع ملكية 68 عقارا في عنك

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دعت بلدية محافظة القطيف أصحاب 68 عقارا الواقعة ضمن مسار الشارع الممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف في عنك للحضور لمبنى البلدية اليوم؛ لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

وكانت البلدية بدأت إجراءات نزع ملكيات العقارات، وذلك بعد صدور موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د.ماجد القصبي. ودعت البلدية لضرورة اصطحاب الوثائق المطلوبة لنزع الملكية، والمتضمنة: صورة الصك مع الأصل - صورة البطاقة مع الأصل - صورة الوكالة «إن وجدت» مع الأصل - صورة رخصة البناء إن وجدت - صورة الولاية للأوقاف مع الأصل - العنوان الوطني - صورة من صك حصر الورثة «إن وجدت» مع الأصل.

وأوضح رئيس البلدية م.محمد الحسيني أن الهدف من نزع الملكيات تسهيل تدفق الحركة المرورية، مشيرا إلى أن تزايد النمو السكاني يسبب أزمة مرورية.

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