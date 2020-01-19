شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المطاعم بالتعاقد مع «حفظ النعمة» والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الشؤون البلدية المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي، أمس، جميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع الجمعيات التي تعمل في مجال حفظ النعمة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار مبادرات تعليب الطعام الفائض من التجمعات الكبيرة أو الفنادق أو المطاعم وإعادة تقديمه للمحتاجين.